Al Wired Next Fest Trentino 2024 si parla di Impossibile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 19 settembre 2024) È stato annunciato il palinsesto completo dell’edizione trentina di, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e all’impatto delle tecnologie digitali, che torna per il secondo anno a Rovereto. In programma dal 27 al 29 settembre, oltre 100 eventi diffusi in tutta la città e più di 180 ospiti dal mondo scientifico, culturale, politico ed economico italiano per affrontare le prossime sfide dell’, tema dell’edizione: un invito a riflettere su ciò che l’innovazione e la tecnologia hanno reso possibile e a superare i nuovi limiti grazie alla scienza, alla creatività e alla visione. «La seconda edizione delmetterà al centro la tecnologia e la scienza come strumenti in grado di identificare le priorità che ci dovremmo dare come società e individui.