War on terror e politica estera americana oggi Un dibattito ampio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Conoscere ed analizzare ilnegli Stati Uniti attorno alla “War on” bushiana contro ilismo islamico significa comprendere la postura di Washington in. Inutile negare che le guerre in Iraq ed Afghanistan abbiano lasciato uno strascico di profonda divisione in seno alla “comunità geo” (, militare, diplomatica, accademica e giornalistica). La critica agli interventi in Medio Oriente si è trasformata in una critica tout court all’internazionalismo liberale ed al protagonismo statunitense nel mondo.