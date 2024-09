Vederti così felice è come se ogni tua ferita guarita fosse un raggio di luce che ci illumina | Gianluca Ginoble commosso per il neo sposo Ignazio Boschetto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tutti i membri de Il Volo erano riuniti per festeggiare un matrimonio da sogno.infatti si è sposato con la modella Michelle Bertolini con una cerimonia al Lago di Como, dopo la cerimonia civile al Comune. Tra i presenti i compagni di viaggio musicale di una vita Piero Barone e. Porprio quest’ultimo ha scritto una commovente lettera, indirizzata all’amico, e pubblicata sui social. “Vorrei raccontare questo giorno meraviglioso attraverso i miei occhi. Ho visto due anime innamorate, sguardi che parlavano di un amore puro e autentico. Ho visto cuori che ancora conservano la semplicità e la purezza di un bambino, racchiusi in corpi di adulti. Ho visto la felicità di chi ha trovato l’amore vero, quel sentimento che non conosce tempo, regole né confini, senza troppi pensieri o ragionamenti, ma segue soltanto il battito del cuore, libero e selvaggio”.