Un altro Eroe del calcio ci ha lasciato | è morto Totò Schillaci

Ci ha lasciato, all'età di 59 anni, Totò Schillaci. Il bomber di Messina, Inter e Juventus ma soprattutto l'eroe delle Notti Magiche di Italia '90 si è spento all'ospedale civico di Palermo dov'era ricoverato da giorni nel reparto pneumologia. L'ex giocatore aveva un tumore al colon e negli ultimi giorni le condizioni si erano aggravate. Ora potrà riabbracciare il suo vecchio compagno Vialli ed il C.T. Vicini che ha creduto in lui e che lo portò a sorpresa in quella rassegna. A noi invece resta il ricordo di quei gol con Austria, Cecoslovacchia, Uruguay, Irlanda, Argentina ed Inghilterra. Oltre alle reti e alle sue esultanze rimane l'immagine di un ragazzo per bene amato da tutti.