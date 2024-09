Turismo stranieri sempre più spendaccioni | +21% di pagamenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 – Cresce del 21% la spesa degliin Italia nel primo semestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Lo mette in luce una ricerca condotta da Mastercard che dimostra come il settore del(incluso quello dei viaggi d’affari) siapiù un volano di crescita per l’economia dei singoli territori dal mare alla montagna, dai laghi alle città d’arte, dalla cultura alla religione. L’analisi dei dati deieffettuati da non residenti nei territori evidenzia come nei primi sei mesi dell’anno sia aumentata l’attrattività del territorio italiano, con una spesa turistica in crescita complessivamente del 21% rispetto allo stesso periodo del 2023. Un incremento che riguarda sia i viaggiatori nazionali che quelli internazionali, che valgono, rispettivamente, il 36% e il 64% del totale.