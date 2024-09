Stefano Pioli firma con l’Al-Nassr | il no alla Roma allenerà Cristiano Ronaldo Le cifre pazzesche del suo accordo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024)finein Arabia Saudita. Dopo il dietrofront delIttihad dello scorso luglio, l’ex Milan ha trovato l’condifaraoniche e un’avventura nuova. Laha provato a contattarlo nelle ultime ore per il post-De Rossi, manon ha potuto dire di noseconda chance di poter allenare in Saudi Pro League. E a tutti i soldi promessi da uno dei club nelle mani di Pif, il fondo sovrano del regno di Bin Salman. Dopo il no di Benzema, arriva il benestare di cr7Eppure, in estateaveva scartato l’ipotesi di volare a Riyad per allenareIttihad. Questioni di contratto e di presupposti tecnici. E, come se non bastasse, le dimissioni del presidente Nazer avevano convinto l’ex Milan a cambiare idea riguardo a un suo trasferimento, almeno inizialmente.