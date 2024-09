Renato Zero – Autoritratto due serate di concerti – evento in tv | quando vederli e scaletta

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 18 settembre 2024)quest’estate ha girato l’Italia con il suo tour ‘‘. In particolare le due tappe di Piazza del Plebiscito a Napoli sono state riprese e saranno trasmesse in tv. Scopriamo insieme i brani in, dove evederlo., idi Napoli trasmessi in tv Dal 14 giugno 2024 all’11 novembre 2024,girerà l’Italia con il suo concerto-dal titolo ‘‘, che ha fatto registrare già molti sold out. Da Milano a Messina, passando per Roma e Bologna, sono diverse le tappe che vedranno impegnato il cantante. L’artista ha anche scelto a Napoli per dueche si sono tenute lo scorso 21 e 22 giugno 2024, sua prima volta in Piazza del Plebiscito. Quel doppioè stato registrato e andrà in onda in due giorni. A trasmetterlo è il canale Nove, in prima serata, domenica 29 e lunedì 30 settembre.