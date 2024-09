Quarantamila firme contro l’archiviazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Oltre 40milaper non archiviare il caso di Cristina Golinucci. La petizione lanciata dalla mamma di Cristina, Marisa Degli Angeli (nella foto), e dall’avvocata Barbara Iannuccelli, dove si chiede di non archiviare il caso della figlia scomparsa 32 anni fa, ha raggiunto ieri pomeriggio 41.073e il prossimo obiettivo, indicato nella petizione, è di 50milache verranno presentate in tribunale il prossimo 26 settembre, giorno in cui si deciderà sul, la cui richiesta è stata avanzata dalla procura. La petizione lanciata sulla piattaforma Change.org è supportata da un appello della mamma di Cristina. "Trentadue anni fa mia figlia mi ha detto: ‘Ciao mamma ci vediamo stasera’. Da allora io aspetto quella sera, aspetto che Cristina possa ritornare in qualche modo a casa".