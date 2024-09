Perché non fa il bagno in piscina Grande Fratello scoppia il caso Jessica | tutti senza parole

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il2024 è appena iniziato, e una delle protagoniste che ha già fatto parlare di sé è la cantanteMorlacchi, ex voce dei Gazosa. Con la sua spontaneità e il suo carattere ironico,ha conquistato il pubblico, ma un episodio recente ha scatenato un acceso dibattito. Durante una tranquilla mattinata nella Casa, Ilaria Clemente e Pamela Petrarolo hanno proposto adi unirsi a loro per un tuffo in. Inaspettatamente, la cantante ha declinato l’invito, rivelando un lato più vulnerabile: “Non mi sento a mio agio, mi conoscono da quando avevo sette anni”. Ilaria ha provato a incoraggiarla con un tono scherzoso: “Anche io ho la cellulite, ma non me ne importa!”, maha risposto con la sua solita ironia: “Io ho una cartina geografica di cellulite!”.