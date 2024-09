Moda settore-chiave il giro d’affari è di 100 miliardi

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il Sistemarealizza undi 100di euro e rappresenta un universo di circa 53 mila aziende. Il 20% di queste sono piccole e medie imprese che generano la metà del fatturato complessivo e svolgono un ruolo cruciale lungo tutta la filiera produttiva, sia nel mercato domestico che internazionale. Lo rileva Sace nel report “Sostenibilità e digitale” evidenziando come con un export pari a 65di euro, ilè storicamente trainato dall’alta gamma e dalla media-bassa gamma. Per far fronte alle nuove sfide sono due le priorità per le aziende del: investimenti in innovazione e la sostenibilità. La realtà aumentata e la blockchain possono migliorare l’efficienza, ridurre gli sprechi e personalizzare l’esperienza di acquisto. Si stima che l’adozione di tecnologie 4.