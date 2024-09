Milan Mike Maignan irriconoscibile a San Siro con il Liverpool Tutti i voti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 18 settembre 2024), il portiere rossoneroè stato protagonista di una prestazione non all’altezza a Sancon ilE’ unquello visto in campo nella gara contro ilche ilha perso per 3-1 dopo un buon inizio con tanto di goal di Christian Pulisic dopo pochi minuti. Il portiere francese fin dai primi minuti aveva accusato un problema fisico alla coscia destra, sintomo di una serata no. In occasione del goal del pareggio degli inglesi, poi, il 29enne è stato protagonista di un’uscita sbagliata che ha regalato il pareggio ai Reds. Imperfetto anche sul secondo goal degli inglesi su corner. Il portiere, poi, è stati costretto ad abbandonare il terreno di gioco all’inizio del secondo tempo, dopo aver rimediato una botta in uno scontro di gioco con il centrale Fikayo Tomori.