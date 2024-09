Metalmeccanica in sofferenza anche a Bergamo produzione e trend negativi | crollano siderurgia e macchinari

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sono stati diffusi i risultati della 171ª edizione dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria– Meccatronica italiana. Nel secondo trimestre del 2024 laindustriale italiana rimane ancora in terreno negativo: -0,8% rispetto al primo trimestre e -1,7% nel confronto con 12 mesi prima. Nel settore metalmeccanico si riscontra una situazione ancora più difficile: nel secondo trimestre il calo produttivo è stato dell’1,5% rispetto al primo, mentre rispetto a 12 mesi prima si segnala un -3,4%. Il calo è stato sensibile in tutti i comparti, ma in particolar modo in quello degli Autoveicoli e rimorchi.