Manchester City-Inter come vederla oggi in tv? Orario e canale Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024)vedere in diretta tvla sfida tra, valida per la prima giornata di? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. Uno dei match piùessanti del turno inaugurale della coppa dalle grandi orecchie è sicuramente il remake della finale di due anni fa. La squadra di Guardiola partirà favorita, e non potrebbe essere altrimenti – anche per ciò che sta dimostrando in campionato -, ma l’non parte affatto spacciato e proverà a dire la sua. La sfida è in programma, mercoledì 18 settembre, alle 21:00 all’Etihad Stadium. Il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video.in tv?SportFace.