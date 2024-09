Luna Rossa beffata dal vento ballerino | American Magic vince e riapre la semifinale 4-2 in Louis Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Una regata lotteria, decisa da unleggero e. Si può riassumere in questo modo la gara-6 delladiCup tra: otto nodi hanno permesso di fare partire il confronto, ma poi tanti salti di brezza e diversi buchi nelle acque di Barcellona hanno reso totalmente incerta e in balia del caso il testa a testa tra il sodalizio italiano e la compagine statunitense. La formazione a stelle e strisce è riuscita are in maniera rocambolesca e ha così riaperto la serie al meglio delle nove regate: Team Prada Pirelli conduce per 4-2 ed è a una sola affermazione dalla qualificazione all’atto conclusivo del torneo degli sfidanti, ma ora Tom Slingsby e compagni sognano il grande ribaltone.