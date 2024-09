La Lega si riorganizza | chi esce e chi entra alla guida dei dipartimenti che aumentano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Avvicendamenti, nuovie un rimescolamento dei compiti nella. Sono queste le decisioni rese note da Matteo Salvini, che nei scorsi giorni aveva nominato, al fianco di Andrea Crippa, due nuovi vicesegretari: Alberto Stefani e Claudio Durigon, che sono subti a Giancarlo Giorgetti e Lorenzo Fontana, impegnati con “importanti incarichi istituzionali”, aveva sottolineato il Carroccio, parlando di una decisione concordata da tempo. Lava avanti con lazione: aumenta il numero deiSalvini ha spiegato che lazione dei, sempre coordinati da Armando Siri, servirà per gestire al meglio le prossime sfide, per cogliere “la vittoria anche alle politiche 2027”. Complessivamente, isalgono a 31 rispetto ai 29 precedenti, con alcuni nomi importanti in uscita e altri in ingresso.