Juventus-Napoli Fedele | Gatti non giocherà? Svantaggio per gli azzurri Lukaku gli avrebbe dato più di un problema

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’ex dirigente si è proiettato al big match di sabato tra, soffermandosi sulla possibile assenza di Federico. Lasi prepara per la sfida di sabato contro il, ma una preoccupante incognita aleggia sull’incontro: l’infortunio del difensore Federico. Dopo la vittoria per 3-1 contro il PSV, il tecnico bianconero Thiago Motta ha dovuto sostituiredurante il secondo tempo a causa di unfisico. L’ex dirigente del Parma, Enrico, ha commentato la situazione nel programma “L’In” su Televomero, avvertendo che l’assenza dipotrebbe rivelarsi un grossoper lo stesso club partenopeo. “Senon gioca, è una brutta notizia per il”, ha affermato. “Conosco bene il ragazzo, le sue caratteristiche sono chiare.