Il Piano strutturale di bilancio con la maxi stretta alla spesa andrà alla Ue solo il 15 ottobre | la richiesta dell’Italia e di altri 15 Paesi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ildiesaminato in forma di bozza dal consiglio dei ministri di martedì arriverà a Bruxellesa metà del mese prossimo. L’Italia infatti “fa parte del gruppo” diche hanno chiesto una proroga dal 20 settembre al 15per presentareCommissione europea ilpluriennale dirichiesto dal nuovo Patto di stabilità, ha fatto sapere un alto funzionario Ue. Roma non è sola:Malta e Danimarca presenteranno i piani entro la deadline. Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia rinvieranno tutti al 15. Mentre pernove Stati non ci sono ancora date definitive. Il 15è però anche la data entro cui vanno trasmessiCommissione i Documenti programmatici di, cornice della manovra.