FOTO Seduta a porte aperte all’Imbriani | problema alla caviglia per Lanini assente Capellini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiquesto pomeriggioper il Benevento dove mister Auteri ha iniziato valutare la condizione dei suoi ragazzi in vista del match contro il Foggia di domenica sera al “Ciro Vigorito”. Borello si è allenato insieme al resto del gruppo solo nella prima parte, salvo poi raggiungere il preparatore atletico per svolgere un lavoro differenziato. Solo terapie per Acampora e Ferrara, che devono smaltire i problemi muscolari accusati nella gara contro il Team Altamura. Lavoro differenziato per Pinato, anche lui alle prese con il percorso di recupero per superare ilpubico. Verso la fine dellaé stato costretto a lasciare in anticipo il prato dell’Imbriani dopo essere caduto male successivamente ad un colpo di testa.