Foggia indagati 20 medici e infermieri per la morte di Natasha Pugliese

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sarà eseguita oggi pomeriggio l’autopsia sul corpo dila ragazza di 23 anni di Cerignola deceduta il 4 settembre scorso durante un intervento chirurgico.era stata coinvolta in un incidente stradale a giugno mentre si trovava su un monopattino elettrico. Poi, lasopraggiunta in ospedale aveva provocato la reazione violenta dei familiari, che hanno aggredito il personale sanitario. La scena era stata ripresa dai presenti ed era diventata virale. Per questala procura diha indagato venti persone, tradel policlinico Riuniti con l’accusa di omicidio colposo. Un atto dovuto, quello della procura, per permettere aglidi nominare un loro consulente di parte che possa assistere all’esame autoptico.