Firenze il mistero dei corpi nelle valigie chiesto l’ergastolo per Elona Kalesha in Appello

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 – Si è conclusa con la richiesta dell'ergastolo la requisitoria dell'accusa, sostenuta dai pm Beatrice Giunti e Ornella Galeotti e dal sostituto procuratore generale Luigi Bocciolini, al processo d'per il duplice omicidio dei coniugi Teuta e Shpetim Pasho, i cuivennero ritrovati a pezzi, dentro quattro, in un campo vicino al carcere di Sollicciano nel dicembre del 2020. Unica imputata è, ex fidanzata del figlio della coppia. In primo grado la donna, presente in aula, è stata condannata a trent'anni. Il delitto viene collocato dall'accusa tra il 1 e il 6 novembre del 2015, in un appartamento di via Fontana, a. L'udienza di oggi, dopo le conclusioni delle parti civili, proseguirà il 27 novembre, con le difese.