Festa ’fai da te’ per salutare l’estate

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo un’estate la cui programmazione ha subito variazioni, con alcuni eventi pure annullati, in cui non sono mancate critiche e polemiche corse sui social, dall’oggi al domani, è stata promossa unadi fine estate ‘fai da te’ che ha richiamato in Piazza Matteotti 400 persone (e molte di più ne potevano essere se il tempo avesse retto fino alla fine). Una iniziativa semplice, che ha riscosso un bel successo in termini di partecipazione, di aggregazione e di divertimento. Sono state messe delle lunghe tavolate in piazza, allestito un palco per fare un po’ di musica, invitando chi voleva partecipare al ‘Picnic sotto la torre’ a portare la cena, meglio se prenotando piatti da asporto nei ristoranti locali o nelle contrade.