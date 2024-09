Berrettini fa il pieno | bonus a sorpresa

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Matteoha addirittura ricevuto un piccolo extra per il suo gesto: l’ha fatto proprio davanti a tutti. Tre su tre. Non ha sbagliato neppure un colpo, Matteo, che dopo un anno da spettatore ha dato praticamente tutto ciò che poteva in Coppa Davis. Ha asfaltato tutti gli avversari che si è trovato dinanzi, dimostrando di non essere troppo lontano dalla sua forma ottimale e di avere, perché no, tanta buona volontà. Matteoè stato strepitoso nella fase a gironi della Coppa Davis (LaPresse) – Ilveggente.itHa fatto faville, insomma, in quel di Bologna, dove ha vestito, in assenza di Jannik Sinner e di Lorenzo Musetti, i panni del trascinatore. A lui è spettato l’onore di caricare e motivare il battaglione azzurro nell’ambito della fase a gironi, dov’era fondamentale far bene in vista delle mitiche Finals.