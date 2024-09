Berrettini adulatore | se ne sono accorti tutti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il gesto di Matteonon è passato inosservato: lo hanno beccato in flagrante, inutile che provi a nasconderlo. Fratelli d’Italia, Fratelli di Davis. Fratelli d’azzurro e di sogni di gloria. Jannik Sinner e Matteoquesto e molto altro ancora e l’appuntamento di Bologna, in questo senso, ha solo confermato ciò che avevamo già in parte compreso negli ultimi mesi. Ovvero che tra i due tennisti c’è, oramai, un legame che va ben oltre il semplice fatto di condividere la passione per lo stesso sport. Matteobeccato dalle telecamere (LaPresse) – Ilveggente.itLe riprese, durante la fase a gironi della Coppa Davis, lo hanno semplicemente confermato. Fra il romano e l’altoatesino c’è una sinergia straordinaria, un’intesa che, fino a qualche tempo fa, non credevamo assolutamente possibile.