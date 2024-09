Basket femminile la Dinamo Sassari batte le greche del PAS Giannina nei preliminari di EuroCup 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Lanon fallisce il debutto continentale inWomen! Le sassaresi battono a domicilio ledel PASper 63-80 nell’andata deiche qualificano alla fase a gironi, in una partita dominata dalla palla a due fino alla sirena finale. Ora per le ragazze di coach Restivo la possibilità di gestire il vantaggio nella gara di ritorno in programma tra una settimana al PalaSerradimigni. 22 punti di Shaylee Gonzales e 16 di Sparkle Taylor decisive per, insieme alla doppia doppia di Debora Carangelo (12 punti ed 11 assist). Per le, invece, 26 punti di una mai doma Janika Griffith-Wallace e 9 di Jilian Archer. Laprova ad imporre subito il suo ritmo, prendendo un piccolo margine in avvio con la bomba di Debora Carangelo ed i liberi di Sparkle Taylor (2-10).