Azione addio | Gelmini e Carfagna lasciano il partito di Calenda

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo l’di Enrico Costa, anche Mariastella, Marae Giusy Versace: ildi Carlorischia l’implosione come Italia viva. E per un Marattin che ha mollato Renzi e compagnia, l’ex Terzo Polo atomizzato assiste ora alla frantumdei calendiani. Quattro addii di peso in 48 ore. Un colpo durissimo. La causa del divorzio da? L’avvicinamento delal campo largo di Centrosinistra, con le alleanze stipulate in occasione delle imminenti regionali in Liguria, Emilia-Romagna e Umbria. Erano settimane, in realtà, che aleggiavano forti malumori nel. Il 17 settembre è giunta la conferma: Mariastellalasciaperché non vuole ‘virare’ a sinistra.