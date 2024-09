Atalanta Gasperini in conferenza | Arsenal? In campo per vincere poi difende De Rossi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) E’ vigilia di Champions League in casa. La squadra di Gian Pierosi prepara per la sfida contro il fortissimo. Il tecnico si è presentato ai microfoni dei giornalisti. “L’obiettivo è quello di stare dentro, sarà difficile nelle prime otto. Per stare tra la nona e la ventiquattresima dobbiamo prendere punti a ogni partita, si inizia con uno scoglio molto duro, ma sarà un’occasione per misurarci”, sono state le prime parole dell’allenatore nerazzurro. Sul pmo avversario: “è una squadra che apprezzo molto, è molto compatta e organizzata, è un bell’esempio di calcio, i risultati parlano per loro anche se non sono riusciti ala Premier. Loro favoriti? Mi affido sempre al, poi ognuno ha le sue opinioni. Noi abbiamo fatto un ottimo percorso in Europa League, abbiamo vinto una competizione che mancava da tanti anni.