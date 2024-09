Vela | Vitamina Cetilar a Porto Cervo per le Regate Swan

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Pisa, 17 settembre 2024 –, in Sardegna, è pronta ad ospitare ledella RolexCup, classico appuntamento di fine estate riservato esclusivamente alle barche del cantiere Nautore in programma da oggi, martedì 17 settembre con la disputa delle prime prove, fino a sabato 21 settembre. Tra i protagonisti più attesi di questa edizione 2024 organizzata come d’abitudine dallo Yacht Club Costa Smeralda, il Club50, in regata per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa con il supdello sponsor, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, unico equipaggio interamente italiano tra i tredici Club50 che si sfideranno in una serie ditra le boe (martedì, giovedì e sabato) e prove costiere (mercoledì e venerdì) tra le magnifiche isole dell’Arcipelago della Maddalena.