Tragedia sfiorata nel Salento Si tuffa in mare e rischia di annegare lo salva un agente

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo il ritrovamento del 29enne disperso da undici ore in, ancora unaneled untaggio nelle acque salentine. Un gruppo di ragazzi, nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, infatti, si trovava a Tricase porto, località Scalette, e stava facendo una passeggiata. Ad un certo punto uno di questi si è voluto fare un tuffo in acqua, ma è andato subito in difficoltà a causa del forte vento di scirocco.a Tricase, eroe undella locale Gli amici hanno subito chiesto aiuto e i soccorsi e, poco dopo, da lì è passata per caso una volante della polizia locale di Tricase. Uno di questi, l’Franco Nuccio, si è subitoto in, fiutando il possibile dramma ed hato la vita al ragazzo.