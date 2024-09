Rischio Pfas nell’acqua potabile la verità di 34 città italiane

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 17 settembre 2024) Cosa si intende con la sigla? Non rappresenta di certo la più comune in circolazione, anche se è di enorme importanza e, soprattutto in alcune Regioni, ci si ritrova a farvi i conti su base quotidiana. Parliamo di sostanze perfluoroalchiliche (o acidi perfluoroalchilici). Facile pensare come questa risposta possa non dirsi esattamente utile. Diciamo allora che si tratta di composti chimici, presenti in larga misura nei processi di produzione di numerosi prodotti. Le industrie sono colme di, che vantano caratteristiche molto utili: idrorepellenti e oleorepellenti. Una grande utilità che presenta però un conto molto salato. L’accumulo nell’ambiente (sono molto persistenti) ha portato a un inquinamento delle acque sotterranee. In parole povere, rischiamo seriamente di assumere dosi quotidiane di