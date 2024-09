Papà Salis denuncia sei giovani leghisti | lo striscione che lo fa sbroccare sotto casa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Roberto, padre dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinitra Ilaria, hato seimilitanti della Lega che avevano esposto unodavanti alladella famiglia a Monza. "sei abusiva, sei la vergogna di Monza", questa era la scritta nel cartellone. Dopo la, sono arrivate subito le proteste da parte del segretario del Carroccio Matteo Salvini e del segretario deilegisti Alessandro Verri. Quest'ultimo ha parlato di un "vile atto intimidatorio". Il coordinatore della Lega Lombarda Fabrizio Cecchetti ha invitato invece i ragazzi a "non farsi intimidire". E il capogruppo della Lega al Consiglio regionale lombardo Alessandro Corbetta halineato infine come esista "il reato di occupazione ma non di".