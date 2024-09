Nuova caserma dei carabinieri a Marina di Ravenna | sottoscritto l’accordo collaborazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 – “Oggi concludiamo un percorso che parte da lontano. Alla sicurezza pubblica dobbiamo concorrere tutti e come apparato dello Stato il mantenimento del presidio deidiresta imprescindibile. Per questo ringrazio Comune e Autorità Portuale per lo sforzo compiuto per la realizzazione dellacon questo Accordo diche ne getta le basi”. Così il Prefetto di, Castrese De Rosa, in occasione della sottoscrizione, avvenuta questa mattina nella sede della Prefettura, delditra Comune, Prefettura e Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale, finalizzato alla realizzazione delladeididi