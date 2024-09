Nasce il primo flirt al Grande Fratello? Grande affinità tra due concorrenti

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 17 settembre 2024) Ilè cominciato solamente da poche ore, eppure sembra sia già nata una bellatra due protagonisti di questa edizione del reality show I protagonisti di questo possibilesono Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due, infatti, si sono molto avvicinati, e non hanno esitato a palesare il reciproco interesse che sembra essere nato. Siamo dinanzi ildell’edizione?intesa tra Shaila e Lorenzo: ecco cosa hanno rivelato al GF Tra Shaila e Lorenzo è nata una bella intesa in queste ore. Sin dalmomento in cui i due ragazzi si sono trovati all’interno della casa hanno sentito un’attrazione l’uno verso l’altra. Dopo un rilassante bagno in piscina, i ragazzi si sono concessi una calda sauna. Il clima accogliente e conviviale ha favorito l’interazione tra di due che, infatti, si sono molto aperti.