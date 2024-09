Napoli morta turista colpita da una statua caduta da un balcone

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 17 settembre 2024) Èa causa delle gravi ferite riportate lapadovana di 30 annidomenica pomeriggio alla testa da unada unnel centro di. La donna era stata ricoverata all'Ospedale del Mare dov'era stata sottoposta a un intervento neurochirurgico. Anche dopo l'operazione, le sue condizioni sono state giudicate "estremamente gravi" dai medici. La, al momento dell'incidente, si trovava in via Sant'Anna di Palazzo, ai Quartieri Spagnoli, per un ultimo giro prima del ritorno a casa previsto nella serata di domenica con un volo in partenza dall'aeroporto di Capodichino. Sull'episodio indaga la Polizia.