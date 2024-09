Myrta Merlino record a Pomeriggio 5 Scotti supera Insegno | gli ascolti tv

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 17 settembre 2024) Se Grande Fratello è partito male, glitv di ieri lunedì 16 settembre 2024 hanno registrato alcuni exploit per Canale 5 e Rai1. Il primo dato che emerge riguarda ildiCinque condotto da. Con 1.432.000 spettatori e uno share del 18.50% nella prima parte, seguito da 1.598.000 e il 19% nella seconda, il contenitore dell'ammiraglia del Biscione ha nettamenteto la concorrenza. Questo trionfo non è del tutto merito del programma in sé. L'assenza de La Vita in Diretta, sostituita con la puntata evento Tutti a Scuola condotta da Eleonora Daniele, ha senza dubbio agevolato il risultato. Con appena 1.325.000 spettatori e il 15.18% di share, l'evento dedicato all'inaugurazione dell'anno scolastico ha ceduto il passo al contenitore pomeridiano di Mediaset.