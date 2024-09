Morso nel sonno da un ragno violino non si accorge di nulla e si sente male durante la vacanza | E’ stato terribile ho rischiato di morire

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Quella che doveva essere una rilassantea Sharm El-Sheikh, in Egitto, si è trasformata in un’esperienza terrificante per Nigel Hunt, 59 anni, proveniente dalle tranquille isole Scilly, nel Regno Unito. Due giorni prima della partenza, mentre dormiva beatamente nel suo letto, unlo haallo stomaco. Inizialmente, Nigel non ha avvertito alcun sintomo ma poi,il viaggio verso la meta vacanziera, la situazione è precipitata. “Eravamo già all’aeroporto, avevamo fatto il check-in e stavamo aspettando l’imbarco”, ricorda Nigel ai tabloid inglesi con un brivido nella voce. “Improvvisamente, ho iniziato a sentirmi. Nausea, vomitoil volo ho dovuto usare il sacchetto per quasi tutto il tempo. È”.