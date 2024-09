Mobilità Roma slittano i lavori per la tramvia Togliatti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 17 settembre 2024) Ritardo suiper la realizzazione della tranvia lungo viale Palmiro: ecco lo stato dei cantieri L’attesa per la nuovasi prolunga ancora a. Nonostante le rassicurazioni dell’assessore Patané, che aveva confermato l’inizio deiper il 15 settembre, l’avvio effettivo è stato posticipato di almeno 15 giorni, se non addirittura di un mese.Il ritardo, come comunicato dalle autorità competenti, è dovuto a motivi di natura tecnica. Le ditte vincitrici dell’appalto per la realizzazione della nuova infrastruttura avrebbero necessità di riorganizzarsi, causando uno slittamento dell’avvio deiper laCome spiega Odissea Quotidiana, nonostante il ritardo, alcuni segnali indicano che il cantiere sta per prendere vita.