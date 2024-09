Manchester City vs Inter | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 17 settembre 2024) Subito una supersfida per i nerazzurri che saranno di scena nella tana dei Campioni d’Inghilterra per la prima giornata della nuova Champions League 2024/2025. Le due squadre si ritrovano difronte due anni dopo la finale di Istanbul con l’obiettivo di fare subito punti.vssi giocherà mercoledì 18 settembre 2024 alle ore 21 presso ilofStadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’inizio di stagione è stato praticamente perfetto fin quì per i Citizens che, dopo aver vinto la Community Shield, non ha sbagliato un colpo nemmeno in campionato facendo bottino pieno nelle prime quattro partite che valgono così il momentaneo primato in classifica.