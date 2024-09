Maltempo allerta meteo per Mercoledì 18 settembre Le regioni a rischio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Un’ondata dista colpendo gran parte dell’Italia, con piogge e temporali di forte intensità che persisteranno almeno fino a Giovedì 19. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’per la giornata di18, con un allarme arancione per alcune aree dell’Emilia Romagna e giallo per 11del Paese.Arancione in Emilia RomagnaLe aree maggiormente ain Emilia Romagna includono la costa romagnola, la bassa collina e pianura romagnola, la montagna e collina bolognese, l’alta collina e montagna romagnola. Qui si prevede una moderata criticità peridraulico e idrogeologico, con possibili allagamenti e frane.Gialla in 11L’gialla è stata diramata per altre 11, dove temporali e precipitazioni intense potranno causare disagi locali.