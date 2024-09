La Folgore Fucecchio fra novità e conferme

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Tantenella, che anche quest’anno prenderà parte al campionato di Serie C Unica. Retrocessa sul campo lo scorso anno, la società biancoverde ha potuto mantenere la categoria acquisendo il titolo della Fides Livorno, da cui arriva il nuovo coach Marco Pistolesi, già auna decina di anni fa alla guida della C femminile. Gli è stato affidato un roster completamente rinnovato (nella foto di Pettinati Communication il gruppo 2024-‘25). "La nostra idea era abbassare l’età media del roster, inserendo ragazzi con voglia e disponibilità a un certo tipo di lavoro, con la consapevolezza che comunque la Serie C Unica è un campionato particolare, molto livellato verso l’alto – esordisce Pistolesi –. Siamo fiduciosi di esserci riusciti, ma sarà come sempre il campo a dare il giudizio finale".