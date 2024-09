Invisible è il nuovo singolo di Gaetano De Caro

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 17 settembre 2024) Da venerdì 20 settembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, ildiDE, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 3 settembre. “” è un brano che rappresenta l’allontanamento dalla cosa più importante nella vita di una persona, che poi si è trasformata nociva e dannosa per l’anima. Vuole sottolineare l’importanza di andare avanti, dimenticare e salvare se stessi da situazioni dannose. Spiega l’artista a proposito del brano: “Per me scrivere è stato sempre un modo per trasmettere le mie emozioni e far conoscere alla gente chi è davveroDe. Racconto agli altri e a me stesso i miei mondi interiori che ancora oggi sono totalmente da scoprire. Questo mio” distribuito da Sony Music, è un altro tassello del mio Mondo.