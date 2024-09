Instagram introduce gli account per teenager Come saranno individuati i minori e quali saranno i limiti imposti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Per la prima volta nella sua storia,introdurrà una stretta sui profili dei. Meta, proprietaria della piattaforma, ha presentato il sistema “per” con il qualeimpostate protezioni automatiche che limitano sia l‘accesso a contenuti violenti e non adatti ad un pubblico minore che la possibilità di essere contattati da qualunque utente registrato sulla piattaforma. L’annuncio arriva in un clima globale di crescenti richieste da parte dei governi alle aziende tecnologiche per tutelare gli adolescenti online. Idi 16 anni infatti, che “automaticamente collocati nella sezione teen” fa sapere il colosso del web, dovranno avere l’autorizzazione di un genitore per poter modificare le impostazioni di utilizzo perché sarà prevista un’apposita funzione di supervisione.