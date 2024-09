Il Maestro di Mezzana Un prezioso trittico alla Biennale di Firenze Grazie a un pratese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) La nostra città in primo pianoprossimainternazionale dell’antiquariato di, in programma a Palazzo Corsini dal 28 settembre al 6 ottobre. La mostra mercato che riunisce il meglio dell’antiquariato nazionale ed internazionale e della quale ilFabrizio Moretti è segretario generale dal 2014, ospiterà un raroportatile del pittoredel XIV secolo chiamatodi. E questoa un altro: l’antiquario ed esperto d’arte Flavio Gianassi, classe 1977, che oggi vive e lavora a Londra, dove ha fondato la FG Fine Art Ltd, dopo aver collaborato per oltre dieci anni con lo stesso Moretti, come direttore della sua galleria londinese, una delle più importanti per l’arte antica italiana.