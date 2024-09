Grande Fratello sta già nascendo il primo feeling speciale all’interno della Casa? Ecco i due inquilini apparsi particolarmente vicini

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 17 settembre 2024) Neanche un giorno dall’inizionuova avventura al, ed è già palpabile un’intesa tra due degli, ovvero Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Dopo un rilassante bagno in piscina, i due concorrenti hanno deciso di passare del tempo insieme in sauna, dove Lorenzo ha colto l’occasione per fare alcuni complimenti all’ex velina di Striscia la Notizia. Il modello ha rivelato di aver percepito immediatamente una forte affinità con Shaila, apprezzando la sua capacità di divertirsi e di “stare al gioco”. Anche Shaila ha ammesso di sentirsi in sintonia con Lorenzo, ma ha mostrato una certa vulnerabilità, esprimendo le sue paure riguardo al percorsodel reality.