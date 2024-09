Grande Fratello Guendalina Tavassi | Beatrice Luzzi opinionista? Ruolo nelle sue corde potrebbe diventare molto vipera!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo essere stata tra i concorrenti più vulcanici di diversi reality, tra cui ile L’Isola dei Famosi, a brevesiederà dall’altra parte, diventandodella prima edizione del web reality The Social Home. Intervistata da Superguidatv.it,ha parlato proprio di questa esperienza e di come si comporterà con i concorrenti: Sono una persona sincera e chi mi conosce lo sa bene. Cercherò di essere un po’ meno velenosa perché all’inizio si è tutti un po’ più buoni. Avendo partecipato come concorrente a tanti reality mi rendo conto che stare dall’altro lato non è affatto facile. Io stessa ho soffertoper i giudizi e le critiche che mi venivano fatte. Per me è undel tutto nuovo e devo capire ancora chesarò.