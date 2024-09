Fitto vicepresidente esecutivo la vittoria di FdI in Europa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) La battaglia è vinta: Raffaeleassume uno dei sei ruoli apicali nella nuova Commissione europea. I nomi sono stati snocciolati dalla presidente, Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa a Strasburgo, il tutto dopo che la stessa Ursula, a porte chiuse nel corso della Conferenza dei presidenti dell'Eurocamera, non aveva rivelato i nomi dei commissari designati, limitandosi a illustrare la struttura del nuovoUe. "Oggi presenterò la mia squadra per i prossimi cinque anni. Un team di donne e uomini competenti e motivati, pronti a lavorare insieme. Per un'Unione più forte. Per un'più sicura. Per un'più competitiva", ha premesso von der Leyen. Dunque fuori i nomi:sarà vice-presidentedella Commissione europea con la delega alla Coesione e alle riforme.