Fitto | Sono onorato dell’incarico ricevuto da von der Leyen è un grande riconoscimento per l’Italia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 17 settembre 2024) “oggi da Ursula von der, presidente della Commissione europea, e la ringrazio per la stima e la fiducia che mi ha voluto dimostrare con questa scelta, giunta a seguito della mia designazione da parte del presidente Meloni e del governo italiano”. Così in una nota stampa Raffaele, a poche ore dalla designazione ufficiale a vicepresidente esecutivo su Coesione e Riforme della commissione Ue. Il ministro per gli Affari europei, la coesione, il Sud e il Pnrr porta a casa un risultato prestigioso. A lungo rincorso, e preparato con‘cura’, dalla premier Meloni. E oggetto di polemiche e critiche preventive da parte della sinistra, che anche oggi non si arrende all’evidenza della centralità italiana nel panorama europeo.