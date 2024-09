Ergastolo alla madre senza cuore ma con una condanna aggiuntiva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) “Il saggio non dice tutto quello che sa, ma sa quello che dice”, ha lasciato scritto Aristotele, fondatore con Socrate e Platone, della Filosofia. Negli oltre 50 anni di giornalismo, esercitato sulle pagine dei quotidiani locali, ho conosciuto centinaia di colleghi. Alcuni bravissimi, altri meno. Nessuno, comunque, con la genialità dello Starita. Non è un problema di abilità professionale. E’ la vita, tanto difficile e complicata che, dire proprio tutto non è facile. Singolare, per non dire agghiacciante, il caso della milanese Alessia Pifferi, 38 anni, non ricca, né colta che è statata all’per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi. Legata sentimentalmente ad un elettricista, ha preferito trasferirsi in casa di costui portando solo una valigia di abiti da sera. E Diana? Sola per sette giorni nel monolocale di via Parea.