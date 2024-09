Destre arroganti ed eversive Parla la capogruppo di Avs alla Camera Zanella | Inquietanti gli assalti alle toghe

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 17 settembre 2024) Continua l’attacco del governoProcura di Palermo che ha chiesto la condanna a 6 anni per il vicepremier leghista Matteo Salvini per il caso Open Arms. Luanadianza Verdi e Sinistra della, che ne pensa? “Sono esterrefatta che il governo, in particolare nella persona della premier, intervenga sul dibattito invece di aspettare l’evolversi e lo sviluppo del processo stesso. E mi sembra che ci sia una sorta di arroganza del potere nel mancato rispetto della divisione dei poteri che in Italia, e non solo, è uno dei principi fondanti della nostra democrazia. Quindi il giudizio pesante degli esponenti del governo a carico dei magistrati è inquietante. La magistratura fa il proprio dovere ed accusarla di politicizzare l’azione giudiziaria mi sembra quantomeno una calunnia. Peraltro questo conflitto aperto dal governo con la magistratura è ad armi dispari.