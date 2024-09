Co’Sang a Napoli il concerto a piazza Plebiscito con Geolier e tanti ospiti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) Il grande giorno è finalmente arrivato: itornano live davanti alla loro gente. Oggi, martedì 17 (sold out) e domani, mercoledì 18 settembre (ultimi biglietti disponibili), adel, Luchè e Ntò porteranno sul palco i pezzi che hanno segnato la storia del rap italiano e il nuovo imponente lavoro in studio “Dinastia”, davanti ai migliaia di fan accorsi da tutta Italia, per due eventi leggendari che dimenticheranno difficilmente. Qui info biglietti per la seconda data: https://www.vivoconcerti.com/roster/co-sang/co-sang-reunion Non avevamo bisogno di conferme, era già tutto scritto. “Dinastia” (https://wmi.lnk.