Codogno rapine in banca e furti in appartamento | arrestata la banda dei sei

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024)(Lodi)- Operazione in forze all'alba di questa mattina da parte dei carabinieri della compagnia dicon l'ausilio dell'unità cinofila e dell'elicottero, che ha sorvolato e illuminato diverse zone alle 4 del mattino, i quali hanno dato seguito a diversi un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Lodi nei confronti di sei persone. I sei, tutti italiani di un'età compresa tra i 19 e i 65 anni, per le quali pendeva l'accusa di essere responsabili di diverse, tentate e consumate, all’interno di istituti di credito e di un’abitazione, altre ad alcuni tentativi di furto all’interno di istituti di credito, avvenuti dal febbraio 2022 al gennaio 2024 nel territorio dei comuni di Senna Lodigiana,, Brembio, Santo Stefano Lodigiano, San Rocco al Porto e Bertonico. I fermati sono stati portati in carcere a Lodi, Piacenza e Cremona.